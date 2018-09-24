Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа [ Редактировать ]
ВВС Израиля нанесла авиаудары по территории на границе сектора Газа, где проходила мирная акция протеста палестинцев. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Издание сообщает, что происшествие случилось в районе Меллеке. Информация о раненых или погибших в результате авиаударов пока не поступало.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что их военный самолет наносил удар по группе палестинцев, которые, предположительно, занимались запуском горящих воздушных змеев и наполненными гелием воздушных шаров в сторону Израиля, к которым прикреплялись взрывные устройства.
Ранее мы писали о том, что Россия возобновила авиаудары в Сирии.
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