ВВС Израиля нанесла авиаудары по территории на границе сектора Газа, где проходила мирная акция протеста палестинцев. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Издание сообщает, что происшествие случилось в районе Меллеке. Информация о раненых или погибших в результате авиаударов пока не поступало.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что их военный самолет наносил удар по группе палестинцев, которые, предположительно, занимались запуском горящих воздушных змеев и наполненными гелием воздушных шаров в сторону Израиля, к которым прикреплялись взрывные устройства.

Ранее мы писали о том, что Россия возобновила авиаудары в Сирии.