24 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
24 сентября - 267-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 98 дней.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 24 сентября
Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
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