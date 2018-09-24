Українські військові кораблі минули "Кримський міст" [ Редактировать ]
Українські військові кораблі минули так званий Кримський міст. Судно "Донбас" і буксир "Корець" залишили базу в Одесі 20 вересня.
Під мостом українська ескадра пройшла напередодні пополудні. Коли кораблі входили в Азовське море, стратегічний розвідувальний літак ВПС США здійснив кілька прольотів поблизу Керченської протоки. Берегова охорона РФ стежила за українськими суднами на відстані.
Українські кораблі прямують до Бердянська, щоб стати основою військово-морської бази в Азовському морі.
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