"Мисс Украина-2018": вокруг победительницы разгорелся скандал [ Редактировать ]
20 сентября в Киеве прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018". Однако вокруг победительницы разгорелся настоящий скандал. Об этом пишут "Факты".
23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко оказалась не соответствующей требованиям конкурса. Однако причину такого решения организаторы пока не разглашают.
По данным СМИ, официальное заявление организационного комитета будет сделано в понедельник, 24 сентября. Говорят, причиной стало сокрытое семейное положение Вероники.
За победу девушка уже получила 300 тысяч гривен призовых.
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