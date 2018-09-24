20 сентября в Киеве прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018". Однако вокруг победительницы разгорелся настоящий скандал. Об этом пишут "Факты".

23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко оказалась не соответствующей требованиям конкурса. Однако причину такого решения организаторы пока не разглашают.

По данным СМИ, официальное заявление организационного комитета будет сделано в понедельник, 24 сентября. Говорят, причиной стало сокрытое семейное положение Вероники.

За победу девушка уже получила 300 тысяч гривен призовых.

Смотрите также самые опасные операции красоты.