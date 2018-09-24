Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за новый образ. Пользователи отметили, что наряд слишком откровенный.

Подписчики активно комментируют фото певицы, высказывая гнев и негодование:

"Что с нашими артистами случилось, надеть нечего что-ли, вечно голые, господи, дай им одежды", "Ани, на "носу" 40 уже, давай уже оденься", "Одежды все меньше и меньше...чем старше, тем меньше...", "Старуха в купальнике с декольте до области гениталий", "Скромность красит человека, жаль, что не все хотят понять", "Смените визажиста! Он вас уродует! В этих оттенках возраст на лицо", "Слишком вульгарно, нам скромно пойдет", "Она в последнее время просто голой выходит на сцену, этим и отвращает от себя. Взрослая, уважаемая женщина, но ведет себя как с панели", "Наймите стилиста! Просто жуткая безвкусица, до смешного".