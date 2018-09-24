София Ротару показала фото с покойным мужем [ Редактировать ]
Народная артистка Украины София Ротару показала архивное фото с мужем Анатолием Евдокименко. Певица опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
22 сентября она отпраздновала бы 50-ю годовщину брака с любимым.
"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" - подписала фото певица.
Украинский музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились 22 сентября 1968 года. Он был руководителем ансамбля "Червона рута" и имел звание Народный артист Украины. Анатолий Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище.
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