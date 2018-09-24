Народная артистка Украины София Ротару показала архивное фото с мужем Анатолием Евдокименко. Певица опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

22 сентября она отпраздновала бы 50-ю годовщину брака с любимым.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" - подписала фото певица.

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились 22 сентября 1968 года. Он был руководителем ансамбля "Червона рута" и имел звание Народный артист Украины. Анатолий Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище.

Ранее мы писали о том, что архивное фото Пугачевой и Ротару раскритиковали в сети.