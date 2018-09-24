Школа нова - проблеми старі. Майже півмільйона першокласників цього року розпочали навчання в новій реформованій українській школі. Парти-трансформери, комп'ютери, мультимедійні дошки і навіть зони для відпочинку - так має бути в ідеалі. Але як насправді наші кореспонденти бачили.

"Беремо правою рукою любу цеглинку, яка нам попадає в руку, піднімаємо догори, і тепер пробуємо знайти закритими очима отих три цеглинки і поставити їх зверху".

Ось так, граючи, першокласники в Більшівцях розвивають свої сенсорні здібності. З іграшок тільки різнокольорові кубики. Це все, що тут отримали для нової української школи. В ідеалі в класі має бути облаштована ціла ігрова зона з м'якими меблями, іграшками та килимом на підлозі, каже педагог.

"Держава не забезпечила всім необхідним для того, щоб ми могли правильно і реалізовано впроваджувати ці нововведення. Тому що, на жаль, не маємо на сьогоднішній день ні підручника, немає в класі дошки", - розповідає Оксана Шпирко, вчителька початкових класів Більшівцівської школи.

У цій школі за програмою НУШ навчаються і другокласники. З матеріальним забезпеченням у них ті ж самі проблеми. Диван і телевізор у клас торік придбали коштом батьків та підприємців. А ось парти - як і раніше двомісні, старі.

"Я би хотіла тут парти мобільні, такі, як би мали бути, бо важко ці пересуваються. Але дякую за ті, які маємо", - говорить Галина Навальна, вчителька початкових класів Більшівцівської школи.

Без мобільних парт сьогодні й три перших класи Галицького ліцею. Підручники тут теж старі, бо ж нових ще не отримали.

"Наші вчителі мають мою вказівку - немає книжки, коли вивчаєте "Я у світі", будь ласка, виходимо на річку, виходимо в ліс, вчимося рахувати, ми вчимося читати, ми вчимося писати по піску, нічого страшного в цьому нема. Але ми живемо з надією, що ще якийсь місяць і ми все отримаємо", - говорить Людмила Мусякевич, заступник директора Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла.

Гроші на оснащення нової української школи в області є, запевняють в облдепартаменті освіти. Отримали майже 50 мільйонів гривень державної субвенції, і ще стільки ж з місцевих бюджетів. Та затримки з постачанням через тяганину під час тендерів.

"Вони пов'язані із недобросовісними учасниками, які беруть участь в тендерах. Була необхідність відмінити тендер на меблі зокрема, який був оголошений ще 18 травня. І тільки в середині серпня був укладений договір на меблі. Аналогічна ситуація і з мультимедійним обладнанням", - розповідає Андрій Сташків, заступник директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За підрахунками чиновників, на сьогодні понад сімдесят відсотків навчальних закладів уже всім забезпечені. Та ті школи, де побували ми - до цього переліку не увійшли.