В понедельник, 24 сентября, Оргкомитет Национального конкурса красоты дисквалифицировал и лишил короны победительницу, 23-летнюю Веронику Дидусенко, которая 20 сентября стала "Мисс Украина-2018" . девушка должна была представить Украину на конкурсе "Мисс-Мира-2018".

Выяснились подробности личной жизни конкурсантки, которые она предпочла срыть. В частности речь идет о замужестве девушки. По правилам конкурса участие "Мисс Украина" все участницы должны быть незамужними. Для замужних проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина".

Сегодня, 24 сентября, ожидается пресс-конференция Оргкомитета конкурса с участием исполнительного директора Виктории Киосе и юриста Маси Найем, на которой они сделают официальное заявление и объявят причину дисквалификации.

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