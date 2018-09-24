"Мисс Украина-2018": победительницу наказали за обман и отобрали корону [ Редактировать ]
В понедельник, 24 сентября, Оргкомитет Национального конкурса красоты дисквалифицировал и лишил короны победительницу, 23-летнюю Веронику Дидусенко, которая 20 сентября стала "Мисс Украина-2018" . девушка должна была представить Украину на конкурсе "Мисс-Мира-2018".
Выяснились подробности личной жизни конкурсантки, которые она предпочла срыть. В частности речь идет о замужестве девушки. По правилам конкурса участие "Мисс Украина" все участницы должны быть незамужними. Для замужних проводится отдельный конкурс - "Миссис Украина".
Сегодня, 24 сентября, ожидается пресс-конференция Оргкомитета конкурса с участием исполнительного директора Виктории Киосе и юриста Маси Найем, на которой они сделают официальное заявление и объявят причину дисквалификации.
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