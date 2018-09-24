В Украине резко подорожал автогаз [ Редактировать ]
Ряд сетей АЗС в Украине в период 21-24 сентября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Согласно сообщению, на станциях оператора Avantage 7 в Киеве стоимость газа выросла на 10 коп. за литр - до 14,25 грн.
Также на столичных АЗС Glusco автогаз подорожал до 14,99 грн за литр, на KLO – до 15,49 грн за литр. Кроме того, рост цен был зафиксирован в регионах на станциях операторов Neftek, Parallel, "Катрал", "Род-Ник", Sun Oil, "Народна" и BVS.
Таким образом, по состоянию на 24 сентября средняя стоимость сжиженного газа на заправках в Украине составляет 14,84 грн/л.
Ранее мы сообщали, что цены на нефть резко "взлетели".
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