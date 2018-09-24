Ряд сетей АЗС в Украине в период 21-24 сентября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на станциях оператора Avantage 7 в Киеве стоимость газа выросла на 10 коп. за литр - до 14,25 грн.

Также на столичных АЗС Glusco автогаз подорожал до 14,99 грн за литр, на KLO – до 15,49 грн за литр. Кроме того, рост цен был зафиксирован в регионах на станциях операторов Neftek, Parallel, "Катрал", "Род-Ник", Sun Oil, "Народна" и BVS.

Таким образом, по состоянию на 24 сентября средняя стоимость сжиженного газа на заправках в Украине составляет 14,84 грн/л.

Ранее мы сообщали, что цены на нефть резко "взлетели".