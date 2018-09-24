Европейская комиссия подала в суд на Польшу [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Еврокомиссия подала иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в этой стране судебной реформы. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на ее сайте в понедельник, 24 сентября.
"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд справедливости ЕС в связи с нарушениями принципов независимости судопроизводства, что было вызвано польским законом о Верховном суде, а также подала ходатайство в Суд справедливости относительно принятия временных мер до вынесения решения по этому делу", – говорится в сообщении.
В ЕК считают, что польский закон о Верховном суде не соответствует законодательству Евросоюза, нарушает Договор о ЕС и подрывает принципы независимости судопроизводства.
Ранее мы сообщали, что Польша создает новую дивизию на границе с Украиной.
по теме
Еврокомиссия грозит санкциями Венгрии и Польше
Еврокомиссия ополчилась против восточно-европейских государств! Санкции от Брюсселя стали вполне реальной угрозой Польше и Венгрии
Суд ЕС отказал в отмене санкций против российских компаний
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков об аннулировании санкций
США и Евросоюз собрались реформировать ВТО
Брюссель и Вашингтон хотят реформировать Всемирную торговую организацию. Сегодня состоялся первый раунд переговоров, о которых ранее договорились Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
В Брюсселе стартовала предвыборная гонка
В Брюсселе стартовала предвыборная гонка. О намерении побороться за пост президента Еврокомиссии уже заявил глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте, немец Манфред Вебер. Он может стать первым немецким политиком, который возглавит этот влиятельный орган за последние полвека. Татьяна Логунова подробнее
В Криму суд розгляне апеляцію Володимира Балуха
Сьогодні так званий "Верховний суд" окупованого Криму розгляне апеляцію адвокатів українського політв'язня Володимира Балуха. Він голодує вже понад 180 днів і погано почувається