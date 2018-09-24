Еврокомиссия подала иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в этой стране судебной реформы. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на ее сайте в понедельник, 24 сентября.

"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд справедливости ЕС в связи с нарушениями принципов независимости судопроизводства, что было вызвано польским законом о Верховном суде, а также подала ходатайство в Суд справедливости относительно принятия временных мер до вынесения решения по этому делу", – говорится в сообщении.

В ЕК считают, что польский закон о Верховном суде не соответствует законодательству Евросоюза, нарушает Договор о ЕС и подрывает принципы независимости судопроизводства.

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