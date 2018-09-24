Министерству обороны России поручили разрботать план действий после крушения Ил-20 в Сирии. Российские власти отправит в Сирию комплекс С-300, от чего ранее воздерживалась, по настоятельной просьбе Израиля, пишет BBC.

В России пошли на данные меры после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20 после ударов ВВС Израиля по Латакии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей" - отметил глава оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что в 2013 году по просьбе израильской стороны, Россия приостановила поставку С-300 в Сирию. Сегодня ситуция изменилась, и не по вине российских властей, добавил Шойгу.

По словам министра, комплекс С-300 усилит возможности сирийской противовоздушной обороны. Помимо этого командные пункты сирийской армии и части ПВО оснастят автоматизированными системами , которые до сих пор поставлялись только вооруженным силам России. Это должно помочь лучше управлять силами ПВО и проводить мониторинг воздушной обстановки, добавил Шойгу.

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