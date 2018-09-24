Осень - традиционное время подводить итоги ушедшего сезона и вооружаться новыми трендами и веяниями. Впереди насыщенный новинками сезон осень/зима 2018-2019, поэтому мы приготовили три главных антитренда, без которых ваш образ на 100% будет выглядеть лучше.

"Тяжелый" макияж и контуринг

Вот что уж точно нужно выбросить из косметички, так это плотные бронзеры, коричневый контуринг и прочие средства, которые делают лицо скульптурой в стиле Кардашьян. Давно уже не актуальны перламутр, активный блеск (кроме кремов-кушонов с их влажным сиянием), чрезмерный загар и плотный тональный крем.

"Единственный случай, когда тяжелый слой тонального крема оправдан - это мейкап для маскировки недостатков кожи, поскольку чистое и гладкое лицо сейчас главный тренд макияжа," - объяснили в клинике эстетической медицины "Медисса".

Гладкую чистую кожу можно получить, в том числе, с помощью сеансов эпиляции, тем более, что сейчас лазерная эпиляция в Киеве доступна практически каждой девушке.

Антитренд всех времен и народов был и остается - акцент одновременно на глаза, губы и скулы. А вот яркие, темные губы в сочетании с нейтральным лицом - это как раз хит осени-2018. В моде винный оттенок помады, а также алый, малиновый и сливовый. Дополнить образ можно разве что хорошо прорисованными бровями, но и этот тренд уже остывает - в моду возвращаются естественные брови без окрашивания.

Агрессивная сексуальность каждый день

Как объяснили эксперты в области сексапильного стиля из интернет-магазина LadyBoy, одежда, которая подчеркивает все достоинства и создает образ "горячей штучки" - это оружие, которым нужно пользоваться очень осторожно.

"Сегодня в тренде бельевой стиль, леопардовый принт, яркие красные акценты в наряде, однако, пользоваться такими трендами нужно в меру, разбавляя их противоположными по смыслу вещами. Например, сочетать с жакетом мужского кроя, макси-юбкой и однотонной базой", - отметили в LadyBoy.

Другое дело, если нужно действительно "зажечь": в спальне мода уже не властна и на первый план выходят совершенно другие атрибуты. Тематика БДСМ и другие "взрослые" штучки ничуть не вульгарны в любовных играх. Секс-шоп - это место, где можно успешно пополнить гардероб для интимных встреч, если вы ищете эротическое белье, необычные костюмы и аксессуары.

Натуральный мех

Кажется, что противники меховой индустрии должны ликовать, ведь для этого есть целых два повода: в моде прочно обосновался тренд искусственного меха, а также одновременно появился самый настоящий антитренд - натуральный мех и любые изделия из него.

Антитренд на натуральные меха тесно связан с волной популярности одежды в стиле эко-френдли и этно. Украинский бренд "Етнодім" предлагает создавать нетривиальные образы с вышиванками, чтобы подчеркнуть индивидуальность и близость традициям.Так, например, вышиванка женская прекрасно сочетается с джинсами и кедами, а для самых рискованных - с обувью из латекса и ярким искусственным полушубком.

Дизайнеры советуют носить не только искусственные шубы, которые в народе получили шуточные названия "тэдди" (от teddy bear - плюшевый медведь) или даже "чебурашка", но и любую одежду, которая выглядит нарочито из искусственных материалов.

Смело отказывайтесь от животных мехов в пользу этнических мотивов, носите эротическое белье только в спальне и выбросьте набор для контуринга - вот главные советы от экспертов по стилю, к которым стоит прислушаться в новом сезоне осень/зима 2018-2019. Будьте красивы!