Американо-британский актер и певец Эл Мэттьюс скончался на 76 году жизни в Испании. Бывшего ди-джея BBC Radio обнаружил мертвым его сосед, который и вызвал "скорую помощь", пишет El Pais.

Актер умер у себя дома в Ориуэла Коста (провинция Аликанте), где он проживает с 2005 года. Причины смерти пока неизвестны. Одной из самых изветсных его ролей стал сержант Эйпон в культовом фантастическом фильме "Чужие". В 2013 году певец озвучил этого же персонажа в видеоигре по мотивам картины.

Также Мэттьюс снимался в таких кинолентах, как "Пятый элемент", "Завтра не умрет никогда", "Супермен 3", "Грозовой понедельник", "Омен III: Последний конфликт", "Регтайм". Последней работой Эла в кино стала роль в вестерне "Цена смерти", снимавшемся в 2018 году.

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