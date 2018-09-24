Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев, заявил глава МВД страны Маттео Сальвини.

"Безопасность и миграция, сегодня Совет министров единогласно одобрил. Я счастлив. Шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной страной", - цитирует "Сегодня" слова министра.

Документ предусматривает лишение беженцев политического убежища в случае совершения ими преступлений, а также в случае, если они даже ненадолго возвращаются на родину. Кроме того, указа позволяет лишать гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

После одобрения Совмином указ сразу вступил в силу, однако для получения статуса закона он должен быть принят в 60-дневный срок парламентом. Читайте также, власти США ужесточат выдачу грин-карт мигрантам.