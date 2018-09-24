СБУ оприлюднила переговори ватажків ДНР [ Редактировать ]
СБУ оприлюднила перехоплені розмови ватажків ДНР, які ділять владу після смерті Захарченка. Запис зроблено за тиждень після вибуху в донецькому кафе "Сепар". Перша розмова - між радником Захарченка Казаковим і тодішнім виконувачем обов'язків голови псевдореспубліки трапезніковим.
У ній ідеться про те, що ситуація з новою владою ДНР вирішується на рівні кремлівського куратора окупованого Донбасу - Суркова.
Другий запис - переговори Трапезнікова з кандидатом на керівництво так званої ДНР Пушиліним. Вони намагаються позбутися конкурентів з так званої "групи Захарченка" - Казакова і Тимофеєва.
Як відомо, прибічники Захарченка вже залишили Донбас. А його наступником став Пушилін, якого вважають ставлеником Кремля.
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