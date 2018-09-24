У Німеччині дерево розтрощило авто з пасажирами [ Редактировать ]
Чимало проблем виникло через негоду і в мешканців інших європейських країн. У Німеччині, на яку обрушився штормовий циклон, загинула літня жінка. На неї впало дерево під час відпочинку у Баварії.
В іншому регіоні дерево завалилося на авто з пасажирами. Поранену дитину довелося доправляти до лікарні гелікоптером.
Загалом по країні екстренні служби отримали майже 3 сотні дзвінків про допомогу. Пошкоджено десятки будинків. В одному районі автошлях заблоковано дахом, який зірвало з місцевого пивного заводу.
В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасували десятки авіарейсів.
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