Чимало проблем виникло через негоду і в мешканців інших європейських країн. У Німеччині, на яку обрушився штормовий циклон, загинула літня жінка. На неї впало дерево під час відпочинку у Баварії.

В іншому регіоні дерево завалилося на авто з пасажирами. Поранену дитину довелося доправляти до лікарні гелікоптером.

Загалом по країні екстренні служби отримали майже 3 сотні дзвінків про допомогу. Пошкоджено десятки будинків. В одному районі автошлях заблоковано дахом, який зірвало з місцевого пивного заводу.

В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасували десятки авіарейсів.