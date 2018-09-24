На Рівненщині знайшли залишки жіночого монастира [ Редактировать ]
На Рівненщині археологи розкопали жіночий монастир, якому понад чотири сотні років. Уже дослідили залишки однієї з будівель і знайшли чимало цікавих артефактів. Яких саме - дивіться самі.
На місці урочища Дубовець колись був острів. А нині це територія міста Дубно. Нещодавно тут розкопали залишки монастиря XVI-XVII століть, який впродовж кількох сотень років був обителлю греко-католицьких монахинь.
На території монастиря знайдений в орному шарі - хрест орієнтовно XVII століття, натільний, який належав духовній особі або ж черниці або ж священнику, який тут відправляв богослужіння.
Ця стародавня будівля могла бути монастирською трапезною - тут виявили багато посуду.
"Тут ми бачимо миска лежить догори дном, з першої половини XVII століття, руків'я ножа. Ще було знайдено у верхньому шарі монету 1570 року наперсток, голки, шпильки", - говорит Юрій Пшеничний, завідувач відділу Державного історико-культурного заповідника міста Дубно.
Крім предметів побуту, археологи знайшли золоті та срібні прикраси, яким приблизно три сотні років. Головна мета - реконструювати побут черниць Свято-вознесенського жіночого монастиря. Його історія достеменно невідома. А через чорних археологів може зовсім лишитися таємницею.
"Любителі-скарбошукачі до цього тут просто переорали весь цей острів, перетворили його на місячний пейзаж. Окрім того ми займаємося рятуванням цієї пам'ятки від стихійного засмічення побутовими відходами, від добування тут піску і захоронення тут відходів підприємств", - говорить Андрій Бардецький, археолог.
Ця експедиція унікальна - до розкопок залучають волонтерів. Тут уже побували з півсотні любителів старовини. Відчути себе археологом можуть і дорослі, і діти. Насті 15 років. На розкопки в Дубно вона щодня їздить з Рівного.
"Вирішила спробувати себе в ролі археолога. Кожного разу, коли ми щось знаходимо цікаве, наприклад, посуду нам керівники розповідають, що то за посуда", - говорить Анастасія Шипіленко, волонтерка з Рівного.
Науковці встановили, де, імовірно, могла стояти церква. Тепер завдання її розкопати. Кажуть - роботи тут на кілька років.
"Пам'ятка є багатошаровою і окрім монастиря ми маємо тут ще ряд стародавніх поселень. Найдавніші шари, які фіксуються по знахідкам, ми датуємо епохою мезоліту. Пізніше тут також існувало поселення в мідному віці, в епоху "бронзи", в ранньозалізному віці", - говорить Андрій Бардецький, археолог.
Знайдені артефакти згодом передадуть до Дубенського музею. Аби всі охочі змогли на власні очі побачити скарби стародавнього монастиря.
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