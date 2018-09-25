Фаза полной Луны является одной из самых опасных за весь лунный месяц. 25 сентября астрологи советуют прислушиваться к их рекомендациям, чтобы минимизировать наплыв проблем и ускорить их решение.

Что обязательно нужно сделать в полнолуние

Астрологи и психологи выделили самые важные дела, которые просто необходимо сделать, чтобы не только день полнолуния, но весь последующий период убывания Луны был для вас положителен.

Во-первых, начните то самое дело, планы на которое вы вынашиваете уже на протяжении долгого времени. Начните его именно в полнолуние, ведь в этот день все ваши способности будут улучшены во много раз. Если вы давно хотели начать заниматься спортом или давно хотели начать уделять время новому хобби, то лучше сделать это в данную лунную фазу. Обязательно подготавливайте к каждому полнолунию начало чего-то очень важного, чтобы это дело имело огромный успех в будущем. Самое главное - не бросайте это на полпути.

Во-вторых, нужно что-то создавать. Одно дело, если ваша работа связана с созданием чего-то конкретного собственными руками. Другое дело, когда работа этому мешает. Напишите стихотворение, если вы поэт или создайте что-то, что будет являться продуктом вашего хобби. Привнесите в этот мир что-то прекрасное, что-то новое. Это повысить вашу энергетику и улучшит настроение.

Займитесь делами любовными. Это касается не только совместного планирования, поездок, и любовных дел. Именно в полнолуние у вас есть шанс разглядеть в человеке все его негативные качества и влюбиться по-настоящему сильно.

Не забудьте в полнолуние попробовать избавиться от своих страхов путем встречи с ними лицом к лицу. Клин клином вышибают, как говорится. Именно в этот день мы можем увидеть себя со стороны и понять, что боимся напрасно. Касается это не только боязни высоты, пауков или темноты, но и страхов более высоких.

Будьте осторожны с алкоголем и другими вредными привычками. Обязательно оцените свои сильные и слабые стороны. Для того, чтобы прожить Полнолуние без потрясений, будьте реалистами и не надейтесь на чудо. Не ждите, что ваш ангел-хранитель сделает за вас всю тяжелую работу и поможет исправить проблемы. Это под силу только вам.

Полнолуние - это самое опасное и одновременно самое продуктивное для нас лунное состояние. Каждый может добиться успеха, но и в то же время может упасть в лужу. Полнолуние все переворачивает с ног на голову, так что будьте осторожны.

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