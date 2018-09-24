Известная певица попала в больницу [ Редактировать ]
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье была госпитализирована в одну из больниц Барселоны. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Отмечается, что 85-летнюю артистку доставили в медицинское учреждение пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырем. Источник, знакомый с ситуацией, заявил о позитивной динамике в состоянии Кабалье - ее могут выписать уже к концу сентября.
Монсеррат Кабалье - певица сопрано, прославившаяся вокальной техникой бельканто: виртуозным и непринужденным звукоизвлечением. На ее счету более 80 ролей преимущественно в классических операх Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Вагнера.
Исполнительница также участвовала в записи альбома солиста группы Queen Фредди Меркьюри под названием Barcelona.
Ранее мы сообщали, что в семье известной украинской ведущей случилось горе.
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