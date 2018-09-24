Венгрия пригрозила выслать консула Украины [ Редактировать ]
Венгрия может выслать украинского консула, если Киев решится на высылку венгерского из Берегово. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед вылетом в Нью-Йорк. Там Сийярто должен встретиться с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Больше деталей знает Елена Абрамович.
Этого можно избежать, но если Украина все-таки вышлет венгерского консула из Берегово, то Будапешт ответит симметрично - заявил Петер Сиярто. Угрозы из Киева о высылке прозвучали после событий в Закарпатье. В среду в городе Берегово на территории консульства Венгрии украинцам раздали венгерские паспорта и призвали скрывать второе гражданство от властей.
Сийярто действия консульства оправдал, дескать, ничего особенного не произошло. А вот факт видеосъемки назвал нарушением международной дипломатии. Якобы украинские спецслужбы слишком далеко зашли - провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО.
Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такую институцию. И приближаться к ЕС и НАТО Украине будет все труднее - заверил Сиярто. Потому что Венгрия, по его словам, и в дальнейшем будет блокировать Киев на западе.
Напомню, отношения между государствами обострились в прошлом году после принятия Верховной Радой закона об образовании, который требует от нацменьшинств переходить на обучение на украинском языке.
С тех пор Будапешт постоянно блокирует заседания Украина-НАТО и не поддается на уговоры и аргументы от других стран-членов Альянса.
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