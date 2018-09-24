Во Львове участники анархистской организации заявили о нападении. Вчера вечером группа молодых людей - отдыхала на стадионе одной из школ.

К ним подошли около 20 мужчин в масках, с ножами и молотками в руках, и избили анархистов. В результате трое получили резаные раны, один ранение грудной клетки. Пострадавшие считают, что причина нападения их политические убеждения. В полиции открыли уголовное дело, правда сами анархисты показаний полиции пока не дают.

"От неонацисти у Львові вже після ромов нападають знову, знову ріжуть. Знову важкими предметами з ножами, як всігда 20. Порізали дівчат побили їх молотками".

"За повідомленням медиків правоохоронці відкрили кримінальне провадження встановлюють всі обставини події. Станом на зараз жодних звернень чи заяв від потерпілих до поліції не надходило", - говорит Светлана Добровольская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области.