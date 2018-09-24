Политический кризис в Великобритании обостряется. Премьера Терезу Мэй обвиняют в неспособности договориться с Евросоюзом по поводу Брекзита.

Вполне возможно, что до конца года придется созвать досрочные выборы. И страна может получить нового премьера. С подробностями Светлана Чернецкая из Лондона.

До выхода из ЕС полгода, а страна все еще не смирилась с Брекзитом. Люди продолжают устраивать акции протеста с требованием нового референдума. Надеются, что все же удастся остаться в Евросоюзе. Среди сторонников нового волеизъявления мэр Лондона Садик Хан и многие его коллеги.

"Причина, по которой мы требуем референдума, та, что он объединит 75 или 80 процентов людей в этой стране. Потому что мы заслуживаем право обсуждать наше будущее, будущее наших детей и внуков", - говорит Джо Андерсон, мэр Ливерпуля.

В высоких кабинетах страстей не меньше. Лондону никак не удается договориться с Брюсселем об условиях развода. И вину за это возлагают на премьера. Дескать, она не способна выбить приемлемые требования для безболезненного разрыва с ЕС.

"Давайте проводить досрочные выборы, потому что это правительство должно ответить за все, что оно сделало за два года. Не смогли договориться по сделке с ЕС, подвергли риску всю экономику из-за внутреннего раздора. Давайте дадим людям выбор - кто лучше будет представлять их интересы", - говорит Джон Макдоннелл, спикер по вопросам финансов партии лейбористов Великобритании.

Призывы к досрочным выборам все громче. Особенно заинтересованы оппозиционеры - партия Лейбористов. Они надеются, что из-за неудач правительства в Брюсселе, от правящей консервативной партии отвернутся многие избиратели. А это очень даже на руку лейбористам.

"Это правительство не выглядит сильным, и очень вероятно, что нас ждут внеочередные выборы. И знаете - мы к этому готовы", - говорит Джереми Корбин, лидер партии лейбористов Великобритании.

В случае поражения консерваторов, именно Джереми Корбин заменит Терезу Мэй на посту премьера.

Лейбористы очень надеются на внеочередные выборы. И на возврат к власти после восьми лет правления консерваторов. Вопрос только - рискнет ли Тереза Мэй созвать досрочное голосование. С одной стороны, выборы ей на руку, победа показала бы, что люди все еще доверяют премьеру. С другой стороны Мэй не может допустить поражение.