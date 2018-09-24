Корь снова наступает. С началом учебного года количество инфицированных стремительно растет. За последнюю неделю заболели около пятисот человек. Самая сложная ситуация во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Подробности - в нашем материале.

Ивано-Франковская областная инфекционная больница. С диагнозом корь здесь почти два десятка пациентов. Большинство дети.

"З першого січня у нас було проліковано 840 хворих на кір. З них 303 це дорослі, і 537 - діти. Хворіє непривитий прошарок населення, ті діти які не отримали ще щеплення. І ті дорослі які колись не отримали. І тому така ситуація і спостерігається", - говорит Ульяна Недоступ, врач-инфекционист Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

Всего с начала года в Прикарпатье корью заболело почти три тысячи человек. В центре лабораторных исследований постоянно мониторят ситуацию. Говорят, что инфекция начала снова наступать. Только за последнюю неделю - более полусотни случаев.

"Зараз почався навчальний сезон, відповідно діти між собою спілкуються тісніше, так як кір є високо когніозне захворювання відповідно і слід очікувати незначного росту захворювання", - говорит Татьяна Джус, заведующая отделом исследований биологических факторов центра лабораторных исследований.

Невакцинированных детей не должны допускать к обучению в школах и детсадах. В начале сентября такие рекомендации во все регионы разослали из Минздрава. В школе номер семь Ивано-Франковска о них знают. Но все же учеников без прививок - а их около десяти процентов - на занятия допускают.

"Цю інформацію ми довели до батьків, того року була проведена дуже велика робота з батьками, дуже багато батьків привили своїх дітей деякі батьки обіцяють що теж зроблять але дуже всі бояться цієї індійської прививки від кору чекають якоїсь кращої", - говорит Мария Попович, директор Ивано-Франковской школы №7.

Не исключают, что пока родители будут ждать лучшего препарата - закончится и тот, что есть. Ведь запасы ограничены, и предоставляются только детям - говорят в городском департаменте здравоохранения. А для взрослых вакцины вообще нет.

"Зараз ми на гарячу лінію ми маємо частіші звернення дорослих осіб про те, що вони би хотілися щепитися проти кору. Нажаль поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей. Це повязано із тим, що кількість вакцини протии кору у нашій області є обмежена", - говорить Мария Бойко, начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета.

В целом по стране количество инфицированных достигло - свыше тридцати тысяч. Это приблизительно половина от общего числа заболевших корью в Европе. Всемирная организация здравоохранения уже назвала нашу страну лидером по заболеваемости среди европейских стран.