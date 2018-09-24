Женский монастырь в Зимнем известен во всем мире

В западных областях Украины отмечали праздник Зимненской иконы Божьей Матери. В честь этого события храмы Волынской области посетили священнослужители из Киево-Печерской Лавры. Подробности - далее в материале.

В поселке Зимнее Волынской области ажиотаж. Мест в отелях нет, на дорогах пробки. Люди из разных городов и стран направляются сюда в Зимненский монастырь на праздник в честь иконы Божьей Матери. Жители области прошли к монастырю крестным ходом.

Женский монастырь в Зимнем, известен во всем мире. Здешним реликвиям около тысячи лет. Сюда едут чтобы исцелится.

"Эта обитель она самая древняя. Ее основал сам креститель Руси, князь Владимир. В 1001 году. И подарил святой образ который мы сегодня празднуем. Если матерь наша физическая у нее ограниченные возможности дать своим детям то, что она бы хотела", - говорит Стефана, Игуменья Зимненского Святогорского монастыря.

В честь праздника - решили провести службу. Специально для этого сюда приехал наместник Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел.

Здесь всегда многолюдно, у каждой послушницы своя история. У многих женщин, пришедших сюда есть детьи. Паола стала монахиней после смерти мужа, более 20 лет назад. Следом за младшей дочерью.

"У мене дві доці - одна тут одна там. Он, Соломія. Я так плакала коли вона вирішила піти в монастир, що аж потроху зривався. Вона пішла в монастир. А вона казала, як я іду в другу сторону, то ноги не ідуть. Як я іду в монастир, у мене крила виростають", - говорит Паола, монахиня Зимненского Святогорского монастыря.

Часто сюда приходят и молодые девушки. Каждой желающей посвятить себя Господу дают три месяца на раздумья. Чтобы получить статус монахини, нужно прожить в монастыре три года.

"Цей монастир на мене тоді ще наклав такий відбиток - якусь таку любов до цього місця. Мабуть тому, що тут багато років звершуються молитви", - говорит Паола, монахиня Зимненского Святогорского монастыря.

Пока длилась служба - храм был переполнен людьми. По словам Епископа Киево-печерской лавры - этот день особенный. Однако, благодарить Деву Марию нужно намного чаще.

"Не тільки, коли тяжкі часи. Ми завжди з вами повинні молитися. Повинні дякувати богу. Тому що ми не заслуговуємо тієї милості яка є у нас з вами. Божа Матір вона завжди об'єднує. Вона завжди збирала коло себе людей. Ви бачите храм переповнений. Вона закликає до себе", - говорит Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры.

Единство, говорит Митрополит, начинается с самих украинцев. И тысячи людей на Волынских холмах сегодня - тому подтверждение.