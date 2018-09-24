ФИФА назвала лучшего футболиста года [ Редактировать ]
Капитан сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это стало известно по итогам церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоялась в столице Великобритании Лондоне.
Congratulations, Luka Modric 👑— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug
В текущем году Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "сливочных" и дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира в России. Лука был назван лучшим игроком мундиаля, а также минувшего сезона Лиги чемпионов.
33-летний хорватский хавбек опередил в голосовании звезду сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и своего бывшего партнера по "Реалу" Криштиану Роналду. Интересно, что футболист "Ювентуса" даже не посетил церемонию в Лондоне, решив сосредоточиться на подготовке к ближайшей игры клуба в чемпионате Италии.
Напомним, что Ибрагимович забил свой юбилейный гол.
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