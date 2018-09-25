Современный ритм жизни заставляет человека потреблять достаточно вредную пищу. Это может привести к ухудшению работы желудка, что принесёт немало неудобств и затрат на лечение. Поэтому важно следить за собственным рационом питания, чтобы укрепить здоровье желудка. О самых безопасных продуктах для желудка пишет издание Factinteres.

Бананы

Благодаря высокому содержанию калия и клетчатки, бананы оказывают положительное влияние на работу желудка. Однако стоит помнить, что бананы весьма калорийны и могут негативно сказаться на вашей фигуре.

Кисломолочные продукты

Для нормализации работы желудка рекомендуется регулярно употреблять кисломолочные продукты, т.к. в них содержатся лактобактерии. Именно благодаря им кисломолочные продукты стали "первой помощью" при нарушении пищеварения.

Мед

Настоящей кладезью полезных веществ является мед. Однако стоит понимать, что целебными свойствами обладает только натуральный мед. Для нормализации пищеварения рекомендуется употреблять 1 ч.л. меда перед едой, что стимулирует выделение желудочного сока.



Если вы страдаете от язвы или гастрита, то рекомендуется съедать 1 ч.л. меда за пару часов до приема пищи. Это снижает выделение желудочного сока, что ведет к понижению уровня кислотности в желудке.

Овсяная каша

При заболеваниях ЖКТ крайне рекомендуется употреблять овсяную кашу. Однако полезные свойства каши распространяются и на здоровый ЖКТ. Регулярное употребление овсяной каши стимулирует работу кишечника, что избавляет человека от запоров и возникновения болезней ЖКТ.

Бобовые

Бытует миф, что бобовые вызывают повышенное газообразование. Однако на самом деле бобовые оказывают положительное влияние на работу желудка, нейтрализуя кислоту. Это защитит вас от изжоги и других опасных заболеваний слизистой желудка. Более того, бобовые обладают высоким содержанием клетчатки.

Семена льна

Если у вас наблюдаются язвы желудка, то вам рекомендуется употреблять семена льна. Их употребление способствует заживлению язв и снижению кислотности в желудке. Плюс ко всему, сок семян льна обволакивает слизистую желудка, что является дополнительной защитой.

Коричневый рис

Коричневый рис обладает необычным вяжущим и в то же время обволакивающим свойством, что положительно сказывается на здоровье желудка. Коричневый рис играет роль абсорбента, "поглощая" вредные вещества и выводя их без вреда для ЖКТ.

Квашеная капуста

Согласно исследованиям, квашеная капуста гораздо полезнее для желудка, чем свежая. Дело в том, что в квашеной капусте содержится молочная кислота, которая образуется в процессе сквашивания. Эта кислота помогает сохранять полезные бактерии, которые и защищают наш ЖКТ от заболеваний.

Шпинат

Листья шпината весьма богаты жирными кислотами, которые выступают щитом для защиты желудка от гастрита и язв. Помимо этого, шпинат стимулирует работу кишечника.

Киви

Киви оказывает на ЖКТ противовоспалительное действие. Дело в том, что киви достаточно богато на дубильные вещества и пектины. Именно эти вещества помогают защитить желудок от гастрита, язв и других заболеваний ЖКТ.

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