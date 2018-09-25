В регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання поліції і Нацгвардії

На Одещині поліція посилює заходи безпеки. Через напад на громадського активіста Олега Михайлика. У регіоні створять моніторингову групу, яка працюватиме з громадськими організаціями.

Про таке домовилися під час оперативної наради першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна з правоохоронцями області.

Мета роботи цієї групи - припинити будь-які спроби тиску, залякування та розправи над патріотичними і громадськими організаціями Одещини. Крім того, в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання поліції і Нацгвардії.