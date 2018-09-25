Порошенко виступить на засідання Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
У Нью-Йорку сьогодні збираються президенти та прем'єри. Традиційно у вересні вони з'їжджаються з усього світу на засідання Генеральної Асамблеї ООН найвищого рівня. Напередодні туди прилетів і Петро Порошенко. Мій колега Дмитро Анопченко - про плани і сподівання.
Будинок ООН в оточенні силовиків. Сотні поліцейських, агенти Secret Service - охорона перших осіб США. Територія на кілька кварталів перекрита: прохід тільки учасникам зустрічей; на узбіччі автівки з піском, аби уникнути найменшого шансу, що терорист на вантажівці спробує прорватися до Об'єднаних націй. Такі заходи безпеки тут щороку. У вересні, коли на Високі дебати Генасамблеї прибувають сильні світу цього.
І завдання завжди два - виступити з Оонівської трибуни (адже ці слова тисячі журналістів, які висвітлюють подію, миттєво рознесуть по всьому світу) і зустрітися "на полях" Генасамблеї - оскільки всі колеги-президенти все одно вже приїхали.
Двосторонні зустрічі Дональда Трампа тривають ще із понеділка, він бачився, зокрема, із Макроном. Сьогодні ж - буде одним із перших хто відкриє дебати і говоритиме про виклики для світу і для Америки - зокрема і корейську проблему.
"Усе виглядає так, що ми незабаром проведемо другий саміт. Кім написав мені шляхетного листа, просить про нову зустріч. І ми це зробимо", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Виступ українського президента за розкладом - у другій половині дня середи. Але він публічно озвучить позицію країни вже сьогодні. Генеральний секретар ООН скликає поважних учасників на спеціальне засідання щодо миротворчих операцій і Петро Порошенко має сформулювати пропозиції Києва щодо того як попри протидію Москви - нарешті зробити конкретні кроки для того аби миротворчу місію для Донбасу почати формувати.
Серед зустрічей президента, а їх буде понад 10, відзначу сьогоднішні перемови із головою Європейскої Ради Дональдом Туском і завтрашні із турецьким президентом Ердоганом. Цього року візит уперше не обмежиться ліше відвіданням Нью-Йорку, як було завжди - є ще і Вашингтонська частина - в якій і офіційні заходи і неформальні.
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