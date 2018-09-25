Рятувати їжу зі смітника взялися у шведському місті Мальме. Там відкрили заклад, де готують з продуктів, які могли б опинитися на звалищі. Чим корисний цей екологічний проект та як іще в Мальме дбають про довкілля - дивіться далі.

У цьому закладі в Мальме готують незвичайні страви. Виглядають наїдки апетитно, тож одразу й не скажеш, що інгредієнти для них буквально врятували зі смітника.

"Дуже-дуже смачно. Я тут уже багато чого спробував, усе подобається", - говорить Леннарт Хансон, відвідувач.

Власник ресторану Ерік Андерсон вирішив боротися з надлишком харчових відходів. Виявилося, магазини позбуваються якісних товарів, у яких є мінімальний брак. Наприклад, продукт у пошкодженій упаковці, овоч або фрукт нетоварного вигляду. Окрім того, деякі з нібито несвіжих товарів можна ще використати. Утім, вони все одно опиняються на смітнику. Адже це дешевше, аніж давати їм "друге життя".

"Візьмімо, до прикладу, м'ясо. Корову годують, вирощують, забивають. М'ясо пакують, доправляють у супермаркети. А ті, буває, не продають його і - викидають. Я цього не розумію", - говорить Крік Андерсон, співвласник закладу.

Продукти до ресторану постачають щодня різні. Доводиться вмикати фантазію і готувати з того, що є. І меню наперед - не продумаєш.

"Сьогодні нам привезли полуницю. Цілком нормальні, не зіпсовані ягоди", - говорить Ерік Андерсон, співвласник закладу.

За даними ООН, третину всіх харчів у світі, а це понад мільярд тонн щороку, викидають: виробники, продавці та споживачі разом. Це не лише додає сміття на звалищах, а й означає, що ресурси для виробництва продуктів - використали дарма. Ідею боротися з проблемою ощадливі шведи - підтримують.

"Для сталого розвитку і збереження довкілля - це прекрасна ідея", - говорить Мелін Еріксон, відвідувачка ресторану.

"Такий заклад - саме те, що нам потрібно сьогодні. Адже ми викидаємо занадто багато харчів. Чому б не готувати з них", - говорить Огюст Фаєрх, відвідувач ресторану.

І це в Мальме не єдиний еко-проект. Нещодавно в місті відкрили крамницю, де продають продукти без упаковки. Покупці приходять зі своєю тарою, або ж отримують паперові пакети.

"У нас більш як дві сотні продуктів, які продають на вагу і без упаковки: крупи, бобові, паста, олія, спеції, побутова хімія. Практично все, що можна продати без пакування", - говорить Роуен Друрі, власниця магазину.

Чи не кожен житель Мальме усвідомлює велику мету. Місто прагне стати найекологічнішим у світі. До 2020 року планують повністю перейти на органічну їжу - без пестицидів, синтетичних добрив і харчових добавок. А викиди від харчової промисловості - зменшити на 40 відсотків.