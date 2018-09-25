В понедельник, 24 сентября, в Запорожье на Набережной магистрали маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта. Об этом пишет "Суббота".

В момент ДТП на остановке находилась женщина. Она осталась жива, но получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

По словам водителя маршрутки, у транспортного средства отказали тормоза.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливают подробности ДТП.

Ранее мы писали о том, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.