В Запорожье маршрутка "влетела" в остановку с людьми (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 сентября, в Запорожье на Набережной магистрали маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта. Об этом пишет "Суббота".
В момент ДТП на остановке находилась женщина. Она осталась жива, но получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
По словам водителя маршрутки, у транспортного средства отказали тормоза.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливают подробности ДТП.
Ранее мы писали о том, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.
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