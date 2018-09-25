В понедельник, 24 сентября, в Киеве на Троещине по адресу Маяковского 54/1 произошло ДТП с пьяным водителем службы такси Uklon. Мужчина отрицает свою вину и обвиняет невидимого "друга" в случившимся.

Авария случилась приблизительно в 23:20. Об этом сообщает "Информатор".

Служба такси уже подтвердила, что брендированная машина Skoda принадлежит их компании, а пьяный водитель - сотрудник. По предварительной информации, такси ехало без пассажиров и врезалось в припаркованный на обочине Mercedes Sprinter. Работник Uklon в неадекватном состоянии плевался и кричал, с трудом стоя на ногах.

На месте стало известно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Свою вину не признал и бросался на сотрудников полиции с кулаками. На его лице были потеки крови, а вся одежда испачкана землей.

При осмотре его автомобиля, был выявлен сверток похожий на наркотические вещества. К счастью пострадавших нет. На месте работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

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