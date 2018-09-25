Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 2018 - праздник, который относится к числу наиболее важных - двунадесятых - церковных праздников. Они связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.



Иначе еще этот праздник называется Крестовоздвижение. По сути, это воспоминание о событии, произошедшем в далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена отыскала в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос.

Что нельзя делать на Воздвижение 27 сентября

Нельзя работать, а также начинать новое дело. Считается, что все пойдет прахом.

Ни в коем случае нельзя ходить в лес: бабушки и дедушки в некоторых населенных пунктах до сих пор верят, что в этот день леший пересчитывает лесных зверей. И человеку такое точно нельзя видеть.

Также нельзя держать дверь открытой: мудрые люди уверяют, что в этот день змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.

И, наконец, на Воздвижение заканчивается бабье лето и осень вступает в свои права.

Кроме того, в этот день не следует:

ругаться и выяснять отношения с близкими;

есть непостную пищу: мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В этот день все православные соблюдают строгий пост, приправляя ее лишь растительным маслом;

В народе есть еще одно предание: считается, что в этот день змеи ищут место для спячки на зиму, поэтому советуют хорошо запирать дом.