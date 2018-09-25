Воздвижение Креста Господня 2018: что категорически нельзя делать 27 сентября [ Редактировать ]
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 2018 - праздник, который относится к числу наиболее важных - двунадесятых - церковных праздников. Они связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.
Иначе еще этот праздник называется Крестовоздвижение. По сути, это воспоминание о событии, произошедшем в далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена отыскала в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос.
Что нельзя делать на Воздвижение 27 сентября
- Нельзя работать, а также начинать новое дело. Считается, что все пойдет прахом.
- Ни в коем случае нельзя ходить в лес: бабушки и дедушки в некоторых населенных пунктах до сих пор верят, что в этот день леший пересчитывает лесных зверей. И человеку такое точно нельзя видеть.
- Также нельзя держать дверь открытой: мудрые люди уверяют, что в этот день змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.
- И, наконец, на Воздвижение заканчивается бабье лето и осень вступает в свои права.
Кроме того, в этот день не следует:
- ругаться и выяснять отношения с близкими;
- есть непостную пищу: мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В этот день все православные соблюдают строгий пост, приправляя ее лишь растительным маслом;
В народе есть еще одно предание: считается, что в этот день змеи ищут место для спячки на зиму, поэтому советуют хорошо запирать дом.
по теме
Михайлово чудо 2018: что категорически нельзя делать в праздник
19 сентября православные верующие отмечают великий праздник - Михайлово чудо.
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 21 сентября
21 сентября отмечается большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы
Приметы и суеверия на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
21 сентября православные отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
11 сентября ежегодно отмечается большой праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что обязательно нужно сделать женщинам
11 сентября православные чтят память святого Иоанна Предтечи.