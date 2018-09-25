Певица Ани Лорак поделилась кадрами своего выступления в Сочи. Соответствующие кадры она выложила на своей странице в Instagram.

"Мое сердце с вами на протяжении многих лет. Мое счастье - ваши улыбки", - написала артистка в Instagram.

На опубликованном видео можно увидеть, как Ани Лорак готовится к концерту, как выступает на сцене перед российской публикой.

Также на кадрах видны ее откровенные наряды.

Фото: стоп-кадр из видео

Ранее Ани Лорак жестоко раскритиковали за откровенное фото.