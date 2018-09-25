Ани Лорак "засветила" ягодицы и грудь на выступлении в России (видео) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак поделилась кадрами своего выступления в Сочи. Соответствующие кадры она выложила на своей странице в Instagram.
"Мое сердце с вами на протяжении многих лет. Мое счастье - ваши улыбки", - написала артистка в Instagram.
На опубликованном видео можно увидеть, как Ани Лорак готовится к концерту, как выступает на сцене перед российской публикой.
Также на кадрах видны ее откровенные наряды.
Фото: стоп-кадр из видео
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