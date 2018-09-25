Дженнифер Лопес оконфузилась на сцене (видео) [ Редактировать ]
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес упала на сцене во время концерта в Лас-Вегасе. Видео инцидента было опубликовано в интернете, пишут "Факты".
Исполнительница во время исполнения "Dance Again", пожимая руки зрителям, споткнулась и упала. Однако 49-летняя звезда не растерялась и грациозно поднялась и продолжила свое выступление. Многие пользователи соцсети назвали Лопес настоящим профессионалом.
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