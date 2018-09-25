Американская певица и актриса Дженнифер Лопес упала на сцене во время концерта в Лас-Вегасе. Видео инцидента было опубликовано в интернете, пишут "Факты".

Исполнительница во время исполнения "Dance Again", пожимая руки зрителям, споткнулась и упала. Однако 49-летняя звезда не растерялась и грациозно поднялась и продолжила свое выступление. Многие пользователи соцсети назвали Лопес настоящим профессионалом.

Читайте также, Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини.