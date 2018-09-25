Сейчас существует ряд условий, при которых может произойти срыв отопительного сезона. Об этом на пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Отопительный сезон может быть сорван, если не будут синхронизированы или гармонизированы регуляторные акты Кабинета министров и регулятора. Если не будет изменена ситуация на рынке по поставкам газа населению и останутся эти схемы монопольных посредников - облгазсбытов, которые не платят за газ", - отметил Витренко.

"Если не будет решен вопрос с поставками газа ТКЭ (которые имеют проблемы с оплатой). Если этого не будет сделано то будут кризисные явления, которые необходимо будет решать, и не факт, что их можно будет решить без проблем", - подчеркнул он.

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