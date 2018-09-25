В Киеве, в многоэтажном доме на улице Пулия, 7, было обнаружено взрывное устройство.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На месте дежурят спасатели ГСЧС, "скорые", полиция, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Детали происшествия не сообщаются, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе взорвался миномет.