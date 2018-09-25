В жилом доме Киева обнаружили взрывное устройство (видео) [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
В Киеве, в многоэтажном доме на улице Пулия, 7, было обнаружено взрывное устройство.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На месте дежурят спасатели ГСЧС, "скорые", полиция, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Детали происшествия не сообщаются, пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе взорвался миномет.
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