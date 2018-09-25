На Рівненщині затримали квартирних злодіїв [ Редактировать ]
Спецоперацію із затримання квартирних злодіїв провели на Рівненщині.
Правоохоронці разом зі спецпідрозділом КОРД впіймали зловмисників, які пограбували одну з квартир міста Сарни. І втекли, як встановили слідчі, на сріблястому BMW з євробляхами.
Оперативники зупинили автівку поблизу Рівного. Усі четверо затриманих - гастролери із Сум. Поліція підозрює, що молодики можуть бути причетними і до злочинів у інших регіонах.
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