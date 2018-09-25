Месседжи, которые меняют мир. В Нью-Йорке сегодня стартовали дебаты глав государств и правительств в рамках Генеральной ассамблеи ООН. О чем заявил Дональд Трамп? И какие встречи уже провел Петр Порошенко? Все подробности узнаем у моего коллеги Дмитрия Анопченко, он сейчас в штаб-квартире ООН и следит за всеми событиями.

- Дима, чем важен именно этот день?

- Именно сегодня на старте дебатов Штаты устами Трампа должны были озвучить свое видение, как дальше будет развиваться мир. А ООН - и это еще произойдет - определиться, будут тут экономить, и урезать активность (в том числе и миротворческие миссии) или наоборот - наращивать. Впрочем, обо всем по порядку.

Ньюзмейкер дня - конечно же Дональд Трамп, его выступление должно было открывать дебаты - в расписании он был 4-м, но на собственное выступление опоздал, пришлось президента Эквадора просить выступить вне очереди. Когда же вышел на трибуну - развеял опасения, что и в этот раз (как и в прошлом году) его тон будет резким. Трамп скорее был прагматичным. Да, конечно же, он говорил о КНДР - мол, есть серьезнейший посыл для достижения мира, да, конечно же, он грозил Венесуэле и Ирану, сказав что "Тереган сеет хаос, смерть и разрушение". Но в остальном все услышали месседжи, которые могли бы прозвучать не в ООН, а на любом его предвыборном митинге. И что "за два года его администрация достигла больше, чем кто-либо из предшественников" (тут в зале откровенный смех звучал, но Трамп даже не смутился - сказал, что не ожидал такого, но ничего, мол, смейтесь-смейтесь). И что штаты будут урезать свои траты - в том числе и международную помощь. Вот послушайте.

"Нам никто ничего не дает. И мы прицениваемся к международной помощи, которую выделяют штаты. Проверим - что работает, что не работает. И есть ли у стран, которые получают нашу помощь и нашу защиту - американские интересы в сердце. И в будущем будем выделять средства только тем, кто нас уважает, попросту говоря - только друзьям", - заявил Дональд Трамп, президент США.

Штаты, в том числе урезают и финансирование ООН - считая многие миротворческие миссии неэффективными. И в этих условиях уже через несколько часов тут, в штаб-квартире организации, первые лица многих стран будут обсуждать, как в этих условиях развивать миротворческие миссии. А президент Порошенко в очередной раз будет просить ООН ускориться в процессе создания миссии для Украины. Что касается его двусторонних встреч, то уже прошли переговоры с президентом Словакии - страна будет председательствовать в ОБСЕ в 2019-м и важно, чтобы и мониторинг ситуации на Донбассе стал эффективнее и ситуацию в Крыму ОБСЕ мониторило. И еще одна встреча - с главой европейского совета, Дональдом Туском. Тут главные темы - освобождение украинских заложников и противодействие незаконным действиям России на Азовском море. Вот что произошло к этой минуте - и все здесь ждут заседания по миротворческим операциям. И заявлений чиновников ООН - как они видят ситуацию по поддержанию мира. И в какие страны "голубые каски" ООН все-таки могут направить. Студия?