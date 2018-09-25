Пассажир самолета перепутал аварийную дверь с туалетом [ Редактировать ]
Гражданин Индии, который впервые летел на авиалайнере, пытался открыть дверь салона, перепутав ее с туалетом. Об этом сообщает The Express Tribune.
Инцидент произошел на самолете авиакомпании GoAir, совершавшем перелет из Нью-Дели в город Патна на севере Индии. Посреди полета мужчина начал дергать дверь самолета, и когда другой пассажир спросил у него, что он делает, тот ответил, что пытается попасть в туалет. Затем нарушитель продолжил попытки открыть дверь, но его попутчик вызвал бортпроводников, и они остановили пассажира.
После посадки сотрудники самолета передали мужчину представителям власти для дальнейшего расследования. Сотрудник авиакомпании уверил, что остальным пассажирам ничего не угрожало, так как дверь самолета в полете открыть невозможно.
Ранее мы сообщали, что пассажирский самолет снесло при посадке сильным ветром.
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