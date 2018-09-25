Сотрудники "Харьковгаза" едва ли не каждый день пишут заявление на увольнение

Сотрудники газовых компаний готовятся к акциям протеста. Это вынужденный шаг на фоне текучки кадров и мизерных зарплат. Какие основные претензии и требования? Выяснили наши корреспонденты.

Сотрудники "Харьковгаза" едва ли не каждый день пишут заявление на увольнение. На предприятии кадровый голод. Сейчас не хватает более полутысячи специалистов. Уходят люди из-за мизерных зарплат. Говорят: работая на стратегически важном предприятии, получают гроши.

"Я когда только устраивался в "Харьковгаз", у меня была зарплата в 1600, это 150 долларов. Сейчас у меня зарплата 3200, меньше чем 150", - говорит Станислав Шевченко, слесарь службы ГРП ПАО "Харьковгаз".

На предприятии уверяют: ситуация критическая. Под угрозой отопительный сезон - денег нет ни на горючее, ни на материалы для ликвидации аварий.

"Если в "Нефтегазе" они позволяют себе, получая цену газа выписывать премии себе более миллиарда на 40 человек, то у нас на 2,5 тысяч человек которые пока остались годовой фонд оплаты труда 200 млн грн. Всего лишь", - заявляет Ольга Клименко, сотрудница ПАО "Харьковгаз".

В таком же положении все газовые компании Украины, уверяют в профсоюзе "Харьковгаза". И все из-за несправедливого распределения дохода, полученного от продажи голубого топлива. Региональные компании-поставщики получают - чуть больше 10 процентов, остальное - забирает себе НАК "Нафтогаз".

"Не надо пугать, что мы хотим поднятия тарифы на газ, нет. Мы хотим справедливого перераспределения той стоимости, которая есть. Поймите, если одним отдают 85 процентов, а мы работаем с потребителем. То нам 12 процентов от этой суммы", - заявляет Ольга Василенко, председатель профсоюзной организации ПАО "Харьковгаз".

Сегодня на предприятие приехал народный депутат Юрий Бойко. То, что сейчас происходит с компаниями, лидер "Оппозиционного блока" называет уничтожением газовой отрасли.

"Самое главное, подняв в 8 раз стоимость газа и назвав это реформами, забыли вообще о людях, ради чего вообще реформы делаются. Это надо было до такого дойти, чтобы выплатить себе 500 миллионов гривен премии, это я про верхушку "Нефтегаза" говорю, а людям, от которых зависит безопасность, от которых зависит качество работ платить по 4-5 тысячи гривен. Это высшая степень цинизма. Поэтому после смены власти, действительно придется восстанавливать нормальные тарифы, придется давать нормальные инвестиционные программы. Потому что сегодня в организациях, которые обслуживают техногенно опасное оборудование, инвестиционные программы занимают копейки. 10-12 миллионов гривен на год. Это просто уничтожается инфраструктура", - заявляет Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

Народный депутат Юрий Бойко пообещал поддержать коллектив "Харьковгаза" в вопросе пересмотра тарифа на газ. Газовщики в свою очередь - готовятся выходить на акции протеста. Говорят, десятки писем во все инстанции не дают никаких результатов.