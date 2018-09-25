Усиленные меры безопасности, акции протеста и торжественный банкет, на который отказываются приходить гости. В Германии готовятся встречать президента Турции Реджепа Эрдогана. Он прибудет в Берлин в четверг. О настроениях и перспективах расскажет Татьяна Логунова.

Приглашения отправили трем сотням гостей, свое участие пока подтвердили лишь треть. СМИ разузнали: немецкие политики не особо горят желанием посещать праздничный банкет по случаю визита президента Турции Эрдогана. Прием - по традиции - дает глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю.

Отказались лидеры всех оппозиционных политических партий, главы парламентских фракций и депутаты. Не сможет прийти и министр иностранных дел Хайко Маас - у него уважительная причина - командировка на Генассамлею ООН в Нью-Йорке. Не получится и у Ангелы Меркель - слишком плотный график. С Эрдоганом канцлер встретится в другие дни его визита на официальных переговорах.

Игнорировать банкет не выход. Нужно идти и открыто говорить о проблемах в Турции - считает один из лидеров партии "Зеленые" и ярый критик политики президента Эрдогана. Джем Оздемир на приеме будет.

"Это необычный государственный банкет. На нем будет политик, который, к сожалению, герметизирует страну, закрывает ее, отправляет за решетку невинных людей. Он должен здесь это услышать и увидеть", - говорит Джем Оздемир, депутат Бундестага от партии "Зелёные".

К визиту президента Турции готовятся и его противники, которых на банкет не приглашали. Запланированы многотысячные акции протеста в Берлине и Кельне - там Эрдоган примет участие в открытии центральной мечети.

Настроения протестные, ожидания - сдержанно оптимистичные. Официальный Берлин заявил: есть надежда, что визит Эрдогана поможет нормализовать отношения между Германией и Турцией. Немецкие политики планируют обсудить с гостем двусторонние отношения, соблюдение прав человека в Турции, миграционный кризис и ситуацию в Сирии.