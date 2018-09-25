Брюссель разозлился на британскую прессу. Возмущение вызвала передовица таблоида The Sun под заголовком "Грязные крысы ЕС. Европейские мафиози устроили засаду для Мэй". Статью сопровождала иллюстрация президента Франции и председателя Европейского совета в виде гангстеров. Дескать, они не идут на компромисс и не способствуют достижению соглашения по брэкситу. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова назвала публикацию недопустимой.

В то же время, вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения становится все более реальной. Переговоры по условиям развода зашли в тупик, поэтому в Лондоне готовятся к самому худшему сценарию. Какому? Знает Светлана Чернецкая.

Глушите мотор. Через полгода небо над Европой может стать запретным для Великобритании. Если старые соглашения прекратят действовать, а новые - не удастся заключить. Британские авиалинии автоматически потеряют право летать в Европу. Компаниям придется заблаговременно просить отдельные разрешения. И они будут зависеть только от доброй воли европейцев.

"Нам надо понимать ситуацию на 6 месяцев заранее. То есть уже сейчас - сентябрь, октябрь. Иначе и нам, и другим авиалиниям придется отменять полеты. То есть, британцам не останется других вариантов, как ехать отдыхать в Шотландию или на пароме в Ирландию", - заявил Майкл О'Лири, исполнительный директор ирландской авиакомпании.

Лондон уже сообщил: позволит европейским авиакомпаниям продолжать полеты в Великобританию даже без новых соглашений. Но Брюссель не спешит отвечать взаимностью. Последствия неполюбовного развода тут же отразятся на кошельках британцев. Подорожают импортные товары, например, итальянский сыр и французское вино. Цены на них вырастут процентов на 20 из-за более высоких акцизных сборов.

"Брекзит создает большую неопределенность и соответственно, будет сложно принимать любые решения. А это уже проблема. Сейчас инвесторы вкладывают миллионы фунтов в фермерский бизнес. Но, не имея малейшего представления, что их ждет в будущем, они просто прекратят инвестирование. А это значит - меньший урожай", - говорит Николас Марстон, глава организации "Британские летние фрукты".

Фунту прогнозируют падение, а значит, в целом - жизнь в Британии станет дороже.

В итоге - разрыв с Европой без соглашения для Британии - самый нежелательный сценарий. Но, судя по последним событиям вполне реальный. Брюссель не идет на условия Лондона, и не спешит предлагать компромисс. А Тереза Мэй продолжает настаивать - лучше никакого соглашения, чем плохое.