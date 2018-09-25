В Швеции открыли ресторан с блюдами из необычных ингредиентов [ Редактировать ]
Безотходное производство. Что шведы готовят из пищевых отходов? Где можно попробовать эти блюда? И какое отношение эта кулинария имеет к защите окружающей среды? Расскажет Александра Осипова.
В этом заведении шведского города Мальме готовят необычные блюда. Выглядят они аппетитно, поэтому сразу и не скажешь, что ингредиенты буквально спасли от мусорника.
"Очень-очень вкусно. Я здесь уже многое попробовал, все нравится", - делиться впечатлениями Леннарт Хансон, посетитель ресторана.
"Такое заведение - именно то, что нам нужно сегодня. Ведь мы выбрасываем слишком много продуктов. Почему бы не использовать их?", - говорит Огюст Фаерх, посетитель ресторана.
Владелец ресторана Эрик Андерсон решил бороться с избытком пищевых отходов. Оказалось, магазины избавляются от качественных товаров, даже если те имеют минимальный брак. Например, продукт в поврежденной упаковке, овощи или фрукты нетоварного вида. Кроме того, некоторые из якобы несвежих продуктов можно еще использовать. Но они все равно оказываются на свалке. Ведь это дешевле, чем давать им "вторую жизнь".
"Возьмем, к примеру, мясо. Корову кормят, выращивают, забивают. Мясо упаковывают, отправляют в супермаркеты. А те, бывает, не продают его и - выбрасывают. Я этого не понимаю", - говорит Эрик Андерсон, совладелец ресторана.
Каждый день в ресторан поставляют разные продукты. Приходится включать фантазию и готовить из того, что есть. Поэтому меню наперед не продумаешь.
"Сегодня нам привезли клубнику. Абсолютно нормальные, не испорченные ягоды!", - говорит Эрик Андерсон, совладелец ресторана.
По данным ООН, треть всех продуктов в мире, а это более миллиарда тонн ежегодно выбрасывают. Это не только добавляет мусора на свалках, но и означает, что ресурсы для производства еды - использовали зря. Идею бороться с этой проблемой шведы поддерживают. К 2020 году в Мальме планируют полностью перейти на органическую пищу. А выбросы от пищевой промышленности сократить на 40 процентов.
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