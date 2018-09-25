Покушение на одесского активиста: подозреваемые оказались участниками бандитских разборок [ Редактировать ]
Как сообщила корреспонденту Оdessa Оnline в телефонной беседе волонтер Наталья Пранжу, ее супруг Денис Карташев узнал в одном из задержанных по подозрению в покушении на жизнь активиста Олега Михайлика грузине члена этнической преступной группировки. Последний 28 июня принимал участие в вооруженном конфликте на Балковской, передает УНИАН со ссылкой на Оdessa Оnline.
Напомним, что троих подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали вечером 24 сентября. Все трое – грузины. Одного из них утром отпустили. Сейчас он находится в городской клинической больнице №1.
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