Как сообщила корреспонденту Оdessa Оnline в телефонной беседе волонтер Наталья Пранжу, ее супруг Денис Карташев узнал в одном из задержанных по подозрению в покушении на жизнь активиста Олега Михайлика грузине члена этнической преступной группировки. Последний 28 июня принимал участие в вооруженном конфликте на Балковской, передает УНИАН со ссылкой на Оdessa Оnline.

Напомним, что троих подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали вечером 24 сентября. Все трое – грузины. Одного из них утром отпустили. Сейчас он находится в городской клинической больнице №1.