Активистка, управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк уверена, что может узнать нападавших на нее, и считает задержанных полицией причастными к нападению.

Об этом она рассказала в интервью "Громадському".

Она также отметила, что видела лицо нападавшего "со стороны" и могла бы его узнать.

"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции, - прим. ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные - причастны (к нападению, - прим. ред.)", - сказала она.

На вопрос, считает ли она, что те, кто сейчас задержаны правоохранителями, являются исполнителями, Гандзюк ответила утвердительно.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.