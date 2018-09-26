Екатерина Гандзюк впервые прокомментировала покушение [ Редактировать ]
Активистка, управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк уверена, что может узнать нападавших на нее, и считает задержанных полицией причастными к нападению.
Об этом она рассказала в интервью "Громадському".
Она также отметила, что видела лицо нападавшего "со стороны" и могла бы его узнать.
"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции, - прим. ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные - причастны (к нападению, - прим. ред.)", - сказала она.
На вопрос, считает ли она, что те, кто сейчас задержаны правоохранителями, являются исполнителями, Гандзюк ответила утвердительно.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
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