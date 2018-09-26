У Порошенко сообщили о продаже судостроительного завода [ Редактировать ]
Фонд "Прайм эссетс кэпитал", управляющий активами президента Украины Петра Порошенко, собирается продать завод "Кузня на Рыбальском".
Об этом сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
"Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - написал он.
Напомним, что Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.
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