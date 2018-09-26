Посольство США закликало Росію звільнити політв'язнів [ Редактировать ]
Звільнити українських політв'язнів - закликало Москву посольство США в Україні. Напередодні посол Марі Йованович зустрілася із родинами незаконно ув'язнених в РФ українців Євгена Панова та Валентина Виговського.
Про це повідомили на сторінці посольства у Твіттері. Цих українських активістів арештували два роки тому після візитів до окупованого Криму.
по теме
Трамп розсекретив документи про втручання Росії у американські вибори
У США оприлюднять засекречену частину запиту ФБР про початок стеження за колишнім співробітником передвиборчого штабу Трампа - Картером Пейджем
Україна та США узгодили продовження санкцій проти Росії
Петро Порошенко та спецпредставник США Курт Волкер обговорили питання міжнародної безпеки
Дело Сущенко: Украина продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных - Порошенко
Верховный Cуд России отклонил апелляцию защитников украинского журналиста Романа Сущенко, которые просили пересмотреть приговор
США и Россия обменялись взаимными угрозами по Сирии
Предупреждения сыпятся и из Европы. Французы уже обещают - если Башар Асад, как раньше, применит химическое оружие, то войска Франции будут готовы к удару вместе с американцами
Здоровье украинских политзаключенных в России продолжает ухудшаться - правозащитник
Российские официальные лица уверяют, что чувствует он себя... удовлетворительно и "организм адаптировался к голодовке" - это звучит даже ужаснее, чем сроки голодовки