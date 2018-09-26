Гавань Нью-Йорка очистять устрицями [ Редактировать ]
Будувати "живий риф" із устриць взялися американські волонтери. Їхня мета - до 2030 року очистити від бруду горезвісну гавань поблизу Нью-Йорка та збільшити біорозмаїття тамтешніх вод. Як саме молюски допоможуть у цій справі - дивіться далі.
Одягнуті в захисні рукавиці, волонтери та біологи починають свій ранок на березі Брукліна. Туди щойно під'їхала вантажівка з новою партією устриць. Усі вони підуть не на делікатеси, а для важливого завдання - очистити воду від бруду та створити так званий "живий риф з устриць". Це сприятиме утворенню нових видів молюсків і зменшить підтоплення берегів під час великих хвиль.
"Устричне ліжко", або ж "устричні рифи", схожі на коралові. Щойно ми покладемо мушлі на дно гавані - ними зацікавляться інші види морських істот. І згодом просто неподалік мегаполіса може з'явитися нова екосистема", - говорить Майк Маккен, експерт з охорони довкілля.
"Живі рифи" створюють у рамках проекту Billion oysters. Його розробили небайдужі до проблем морської екосистеми. Засновниця Кеті Мошер розповідає - до середини XX століття уся гавань була в устрицях, але останні роки вода в Нью-Йорку стала занадто токсичною, тож молюски в цих регіонах опинилися на межі зникнення.
"Протягом наступних трьох років ми навідуватимемося до гавані, аби стежити за тим, як молюски пристосувалися до середовища і як взаємодіють з іншими живими організмами", - говорить Кеті Мошер, організатор проекту Billion oysters.
Для Billion oysters це вже не перший експеримент. Від 2014 вони виростили майже 20 тисяч устриць для двох рифів, і результат не змусив довго чекати. Екологи підтвердили, що "живі рифи" й справді зменшують кількість токсичних відходів у воді та сприяють появі нових екосистем. У майбутньому такий спосіб очищення води волонтери та екологи використовуватимуть і в інших куточках світу.
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