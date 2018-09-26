Євросоюз може закрити небо для британців [ Редактировать ]
Імовірність виходу Британії з ЄС без угоди стає дедалі реальнішою. Переговори щодо умов розлучення зайшли в глухий кут, тому в Лондоні готуються до найгіршого сценарію. Якого саме - мої колеги розкажуть.
Глушіть мотора. За півроку небо над Європою може стати забороненим для Великої Британії. Якщо старі угоди припинять діяти, а нові не вдасться укласти. Британські авіалінії автоматично втратять право літати до Європи. Компаніям доведеться завчасно просити окремі дозволи. І вони залежатимуть тільки від доброї волі європейців.
"Нам треба розуміти ситуацію на 6 місяців наперед. Тобто вже зараз - у вересні, жовтні. Інакше і нам, і іншим авіалініям доведеться скасовувати польоти. Тобто британцям не залишиться інших варіантів, як їхати відпочивати до Шотландії або поромом до Ірландії", - говорить Майкл О'лірі, виконавчий директор ірландської авіакомпанії.
Лондон уже повідомив - дозволить європейським авіакомпаніям продовжувати польоти до Великої Британії навіть без нових угод. Але Брюссель не поспішає відповідати взаємністю. Наслідки неполюбовного розлучення одразу ж відіб'ються на гаманцях британців. Подорожчають імпортні товари, наприклад, італійський сир і французьке вино. Ціни на них виростуть відсотків на 20 через вищі акцизні збори.
"Брекзит створює значну невизначеність. І відповідно, ускладнює ухвалення будь-яких рішень. А це вже проблема. Зараз інвестори вкладають мільйони фунтів у фермерський бізнес. Але, не маючи найменшого уявлення, що їх чекає в майбутньому, вони просто припинять інвестування. А отже - зменшиться врожай", - говорить Ніколас Марстон, голова організації "Британські літні фрукти".
Фунту прогнозують падіння, тож у цілому життя в Британії стане дорожчим. Зрештою розрив з Європою без угоди для Британії - найнебажаніший сценарій. Але, з огляду на останні події - цілком реальний. Брюссель не погоджується на умови Лондона і не поспішає пропонувати компроміс. А Тереза Мей і далі наполягає - ліпше жодної угоди, ніж невдала.
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