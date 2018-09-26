Прикордонники розпочали навчання "Західна фортеця - 2018" [ Редактировать ]
Українські прикордонники проводять навчання "Західна фортеця - 2018". Напередодні відпрацьовували нестандартні ситуації на пунктах пропуску та поза їхніми межами.
Зокрема, якщо проїзд транспортних засобів заблокований або коли група осіб прориває кордон. А ще - тренувалися затримувати порушників, за допомогою кінологів зі службовими собаками.
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